В "Официальном мониторе" опубликовано решение об организации консультативного референдума

Последняя формальность пройдена - решение об организации консультативного референдума опубликовано в "Официальном мониторе". Состоится он в тот же день, что и парламентские выборы - 24 февраля.

Избиратели на участках получат по четыре бюллетеня - со списками партий и кандидатов в депутаты по одномандатным округам и с вопросами, вынесенными на референдум. Жителей Молдовы спросят, хотят ли они сокращения числа депутатов и права отзывать мандаты у народных избранников, не оправдавших ожиданий.