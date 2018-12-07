Прикрыли подпольную деятельность, задержаны 14 человек

13 тонн табака и миллионы сигарет на сумму два миллиона евро. Такую находку сделали правоохранители при обыске подпольной табачной фабрики на территории Польши.

В ходе спецоперации были задержаны 14 человек. В числе подозреваемых оказались пятеро граждан Молдовы и девять украинцев.

В преступной деятельности были замешаны и жители Польши. Выяснилось, что молдавские граждане занимались вербовкой рабочих на подпольное производство.

"Из соображений секретности, рабочих привозили с завязанными глазами по маршруту, который не был им известен. Их лишали всех средств связи с внешним миром, в том числе – мобильных телефонов. Работали они по 12 часов".



Следствию предстоит установить всех участников группировки. Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.