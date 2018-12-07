В онлайн-турнире разыграли рекордный призовой фонд $21 330 00

Турнир Online Millions собрал фантастический призовой фонд, сделав миллионерами сразу четверых игроков. А украинец Юрий Сенчило добрался до топ-9

В онлайн-покере установили новый рекорд по количеству призовых за один турнир! В турнире Online Millions с бай-ином $5,300 было несколько входных дней, и задолго до конца регистрации фантастический гарантированный призовой фонд в $20,000,000 был превышен. В итоге же в турнир было сделано 4,367 входов, а окончательный призовой фонд составил $21,330,000, что стало абсолютным рекордом для онлайн-покера,передает Корреспондент.

В призовую зону попали 500 игроков, которые выиграли минимум по $10,918. Среди тех, кто попал в призовую зону, были и украинцы. А лучший результат из наших покеристов показал Юрий Сенчило (ник senchilko), который прошёл в финальный день и занял в итоге девятое место.

В главный турнир он отобрался через сателлит, а после выставил на продажу 60% долей. Бэкеры не сильно верили в Юрия и купили лишь 11,5% — а зря! Девятое место принесло украинцу почти $220,000 призовых! Интересно, что по данным сайта PoketFive до этого лучшим достижением Юрия в одном онлайн-турнире был выигрыш $12,500.

За финальным столом супертурнира (8-макс) оказалось по два представителя Голландии и Мальты, а также покеристы из Словении, Канады, Мексики и Литвы. Сразу четверо лучших игроков по итогам турнира стали миллионерами, а больше всего сумели выиграть португалец Мануэль "Sheparentao" Руйво (выступает онлайн под флагом Голландии) и Пим "ForMatherRussia" де Гед, представляющий Мальту. Оставшись за столом вдвоём, они заключили сделку, которая принесла каждому более $2,3 миллионов.

Рекорд установлен, и, похоже, слухи о том, что онлайн-покер постепенно "умирает", оказались сильно преувеличенными.