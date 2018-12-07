К концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.
Впервые в истории большинство жителей Земли получили доступ к интернету. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает Международный союз электросвязи (ITU),передает Корреспондент.
По подсчетам специализированного учреждения ООН в области информационно-коммуникационных технологий, к концу 2018 года различными онлайн-услугами будут пользоваться 3,9 миллиардов человек или 51,2% населения планеты.
"Это важный шаг на пути к более широкому, глобальному информационному обществу. Однако слишком многие люди по всему миру все еще ждут возможности использовать преимущества цифровой экономики. Мы должны поощрять увеличение инвестиций со стороны государств и частного сектора, а также поддерживать развитие технологий и инноваций, чтобы цифровая революция никого не оставила оффлайн", - отметил генеральный секретарь ITU Хоулин Чжао.
По данным Союза, за последние 13 лет доля жителей, имеющих доступ к Сети, больше всего выросла в странах Африки, где она увеличилась более чем в десять раз - с 2,1% в 2005 году до 24,4%. Однако именно в Африке распространение интернета пока находится на самом низком уровне - даже в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его огромным населением доступ к интернету имеют уже 47% жителей.
В целом в развитых странах мира доля жителей, пользующихся интернетом, возросла до 80,9% (в 2005 году было 51,3%), в развивающихся странах - до 45,3% (было 7,7%). В странах СНГ средний уровень проникновения интернета достиг отметки 71,3%, в странах Европы - 79,6%.
Также в отчете ITU указывается, что 96% населения Земли сейчас живет в зоне действия мобильной сотовой связи, а число работающих сим-карт уже превысило численность населения планеты. В то же время число пользователей стационарных телефонов продолжает снижаться: в 2018 году, по прогнозу ITU, их станет меньше на 12,4% (останется всего 942 млн).
Комментарии
- Маск отложил до 18 декабря открытие транспортного туннеля под Лос-Анджелесом
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Китай успешно запустил два спутника SaudiSat 5 для Саудовской Аравии
- Audi отзовет почти 64 тысячи автомобилей из-за дизельного скандала
- Эксперты выявили слабые места Lada Vesta
- "ВКонтакте" удалила восемь миллионов постов опасного для детей контента
- S7 Space получила лицензию на создание и модернизацию ракет-носителей
- Tesla Model 3 выходит на европейский рынок
- Стали известны характеристики и цена Honor View 20
- Samsung обогнал iPhone в рейтинге лучших смартфонов 2018 года
- National Geographic назвал лучшее фото года
- В связи с открытием Рождественской ярмарки движение транспорта будет приостановлено на столичной улице 31 августа
- В Италии Facebook оштрафовали за торговлю данными пользователей
- Вышел первый тизер-трейлер фильма "Мстители. Финал"
- Впервые большинство жителей планеты получили доступ к интернету
- Ученые рассказали, как ускорить обмен веществ
- Facebook подешевела на $9,5 млрд на фоне скандала
- "Мы не опасны, проблема не в нас". Рома Жиган призвал не закрывать рэперам рот
- С северокорейского ТВ пропала знаменитая "рыдающая" диктор в розовом
- Объявлены номинанты на "Золотой глобус"
- Ад на Земле: каким знакам зодиака противопоказано быть вместе
- Михай Гимпу подал в отставку
- Почему дети пинаются в утробе матери: ученые разгадали тайну
- Житель Ниспорен снял на видео свое самоубийство после расставания с девушкой
- Референдум о сокращении количества депутатов состоится в день парламентских выборов
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День придаст решимости Вашим действиям. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожны с начальником.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md