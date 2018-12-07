Вышел первый тизер-трейлер фильма "Мстители. Финал"

Marvel выпустила первый тизер-трейлер фантастического фильма "Мстители. Финал". Это продолжение "Войны бесконечности", в которой злодей по имени Танос с помощью могущественного артефакта уничтожил половину населения Вселенной, включая многих супергероев.

В ролике показывают дрейфующего в космосе Железного Человека. В видео также появляются Соколиный Глаз (он отсутствовал в предыдущем фильме) и Человек-муравей, который в фильме "Человек-муравей и Оса" попал в квантовый мир — и не мог оттуда выбраться,передает Медуза.

Премьера "Мстители. Финал" в мире 24 апреля 2019 года ,в России 25 апреля 2019 года.