В Италии Facebook оштрафовали за торговлю данными пользователей

Антимонопольный орган Италии (AGCM) оштрафовал Facebook на 10 миллионов евро, обвинив компанию в незаконном использовании в коммерческих целях личных данных пользователей без надлежащего уведомления, говорится в сообщении службы.

"Служба выяснила, что Facebook в нарушение статей 21 и 22 Кодекса прав потребителей обманным путем побуждал потребителей регистрироваться на платформе Facebook, не информируя немедленно и должным образом в ходе активации аккаунта о своей деятельности по сбору данных в коммерческих целях", - отмечается в опубликованном на сайте службы заявлении,передает РИА Новости.

Антимонопольная служба Италии также установила, что сеть Facebook "осуществляет агрессивную практику в отношении зарегистрированных пользователей, которые страдают от передачи сетью Facebook их личных данных третьим лицам без прямого и предварительного на то согласия, соответственно без оповещения и автоматически".