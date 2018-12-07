В связи с открытием Рождественской ярмарки движение транспорта будет приостановлено на столичной улице 31 августа

Движение транспорта по улице 31 августа 1989 года, на участке между улицами Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина, будет приостановлено с 8 декабря, 00.00. До 15 января транспорт будет перенаправляться на соседние улицы.

Ограничения движения связаны с подготовкой ко второй Рождественской ярмарке, которая откроется 15 декабря, передаёт IPN. В течение всего периода проведения Рождественской ярмарки, начиная с 15 декабря, посетители мероприятия смогут оставить свои автомобили на специально оборудованных парковочных местах, в том числе и на площади Великого национального собрания, при въезде с улицы Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони.





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