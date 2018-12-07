National Geographic назвал лучшее фото года

Гран-при конкурса от National Geographic досталось фотографу Джессону Тодорову, снявшему отозванные "дизельгейты".

Журнал National Geographic выбрал лучшие снимки года. Обладателем Гран-при стал фотограф Джессон Тодоров, который снял тысячи припаркованных в пустыне Мохаве отозванных "дизельгейтов". Об этом отмечается на сайте конкурса,передает Корреспондент.

Известно, что эти автомобили были произведены компаниями Audi и Volkswagen. Их программное обеспечение в десятки раз занижало количество вредных газов, выбрасываемых в воздух.

Автомобили, количество которых составляло свыше 11 миллионов, предназначались для продаж в Европе и США. Обман стал причиной скандала мирового уровня, после чего производители вынуждены были признать вину.

Победитель конкурса получил, помимо престижного титула, денежный приз в размере 5 тысяч долларов.

Также National Giographic опубликовал фотоработы других финалистов конкурса, на которых запечатлены зрелищное извержение вулкана, необычные моменты с животными и яркие природные явления.