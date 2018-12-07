Федерация розничной торговли опасается, что протесты испортят сезон рождественских покупок.
Французские ретейлеры потеряли около €1 млрд с начала протестов "желтых жилетов", которые проходят в стране с 17 ноября. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на французскую Федерацию розничной торговли,передает ТАСС.
Как указывает агентство, федерация, объединяющая такие крупные магазины, как Carrefour и Casino, опасается, что протесты испортят важный для них сезон рождественских покупок.
Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Власти готовятся к новым масштабным манифестациям и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на сделанные в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат.
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный городу в минувшую субботу, мэрия Парижа оценила в €3-4 млн.
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