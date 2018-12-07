Убийца 22-летнего парня из Новоаненского района получил пожизненный срок

Убийца 22-летнего парня из села Пухэчень Новоаненского района получил пожизненный срок. Кроме того, он должен выплатить семье жертвы 130 тысяч леев. Другие трое соучастников преступления проведут за решеткой по два года.

Напомним, трагедия произошла в сентябре 2017-го. Пять мужчин, выпивая вместе,в какой-то момент поссорились.

Один из них схватил нож и зарезал собутыльника, а его труп сжег в огороде. Спустя три месяца правоохранители нашли останки жертвы.

По словам прокуроров, обвиняемый был ранее судим за подобные преступления.