В Италии во время давки в ночном клубе погибли шесть человек

В Италии, по меньшей мере, шесть человек погибли и 120 пострадали в ночь на субботу, 8 декабря, в результате паники и давки, возникших в ночном клубе в провинции Анкона. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

"Шесть ребят умерли и 120 пострадали в переполненном толпой клубе во время общей паники и давки в провинции Анкона. Трагедияпроизошла в клубе Lanterna azzurra в Коринальдо, в Мадонна дель Пиано", - говорится в сообщении. По предварительным данным, паника началась после того, как в помещении распылили перцовый баллончик, передает Корреспонден.

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