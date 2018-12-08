В Малайзии подросток умер из-за наушников

В пригороде Рембау в Малайзии 16-летний подросток умер после того, как заснул в наушниках, подключенных к заряжавшемуся смартфону. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Парень уснул с натянутыми наушниками. Во сне он получил сильный удар током, от которого скончался. Тело ребенка обнаружила его мать", - пишет издание.

Сначала женщина подумала, что ее сын спит, однако, когда вернулась с работы, обнаружила его в той же позе и вызвала медиков, пишет Корреспондент.