В Южной Корее произошла масштабная авария поезда

В Южной Корее в результате схода с рельсов скоростного поезда пострадали, по меньшей мере, 14 человек. Об этом в субботу, 8 декабря, сообщает Yonhap News.

По данным издания, экспресс, в котором находились 198 пассажиров, направлялся из Канина в Сеул. Все десять вагонов поезда сошли с рельсов на скорости 103 км/ч в 07:35 по местному времени (00:35 по Молдоае), примерно через пять минут после отправления.

Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи направило специальную группу для выяснения причин инцидента, передает Корреспондент.

Как отмечает корейское издание, это первая крупная авария на железной дороге между Канином и Сеулом, которую открыли в декабре 2017 года, перед началом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.