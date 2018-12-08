В Париже до начала протестов задержали более 120 человек

Правоохранительные органы Франции задержали в субботу утром 121 человека до начала масштабной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже, из них 32 помещены под стражу, сообщает портал France Info со ссылкой на источник в полиции.

По данным портала, в основном задержанные взяты под стражу за "участие в группировке с целью подготовки к насильственным действиям или нанесению ущерба". По данным источника агентства Франс Пресс, под стражу помещены 34 человека, у них найдены маски и молотки.

Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября, отмечает РИА Новости. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения. На 8 декабря протестующие запланировали новые манифестации.