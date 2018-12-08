С начала года НЦБК расследовали 600 дел по факту коррупции

Активы общей стоимостью 170 миллионов леев арестовали с начала года в рамках расследований финансовых махинаций, инициированных Центром по борьбе с коррупцией.

По данным НЦБК, с января по ноябрь расследовали 719 дел, из которых 600 - по фактам коррупции. Больше всего дел - 80 - заведено на представителей местных органов власти. 60 случаев коррупции выявили в сфере здравоохранения. На пять меньше - на предприятиях, а в структурах Министерства внутренних дел - почти 50.

Список самых коррумпированных возглавляют чиновники сферы образования. Уголовные дела завели также на мэров, вице-мэров и работников здравоохранения. Дела по фактам коррупции завели и на 26-ть полицейских.

Больше всего случаев коррупции - свыше 470-ти - зарегистрировали в Кишиневе. В Бельцах - 55 и 36 - в Гагаузии. В этом году в НЦБК поступило свыше 50-ти тысяч заявлений о фактах коррупции, что на 14 тысяч больше, чем за аналогичный период 2017-ого.





