Шестилетняя девочка умерла от пневмонии в Кантемирском районе

Трагедия в семье из Кантемирского района. В результате пневмонии скончалась шестилетняя девочка. О ее смерти сообщили родители.

Накануне утром они позвонили в полицию и рассказали, что дочери стало плохо ночью. В районной больнице говорят, что ребенок не поступал в медучреждение, передает canal3.

Пока неизвестно, обращались ли родители к врачам вообще.

Заведено уголовное дело. Следов насилия на теле девочки не нашли. Судмедэкспертам предстоит определить причину смерти.