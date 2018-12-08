В поъезде многоэтажки на Телецентре нашли повешенным 45-летнего мужчину

Жительница столичной многоэтажки на Телецентре обнаружила в подъезде дома тело мужчины. Инцидент произошел в доме по улице Георге Асаки.

45-летний погибший накануне пришёл в гости к возлюбленной. Молодые люди, вместе с подругой девушки, распивали алкогольные напитки. Позже мужчина вышел в подъезд, но так и не вернулся. Когда подруга женщины решила идти домой, то в подъезде дома между 5-м и 6-м этажами обнаружила повешенным мужчину, передает canal3.

Женщины тут же вызвали полицию. Прибывшие на место судмедэксперты не обнаружили на теле жертвы следы насильственной смерти.

Что заставило мужчину свести счеты с жизнью неизвестно. По словам женщин, к которым погибший пришел в гости, ссоры между ними не было.

Ведется следствие.