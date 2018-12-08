Вышла в магазин и не вернулась: в Кишиневе без вести пропала девушка

В Кишиневе без вести пропала девушка. Родственники пропавшей просят помощи у жителей столицы в её поисках.

Вчера, 7 декабря, около 20:15 девушка вышла из магазина Linella на улице Албишоара. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

О случившемся рассказали родственники пропавшей в Facebook. Всех, кто видел девушку, или владеет какой-либо информацией о её местонахождении, просят позвонить по номерам 079588309 и 076076077.