Дама с собачкой обворовала "одесского кота". ВИДЕО

Еще одна скульптура из серии "Одесские коты" лишилась головного убора — у кошки-геймера Пушинки в переулке Маяковского неизвестная женщина похитила шапку.

Соответствующее видео опубликовал учредитель компании, установившей статую, Сергей Рудюк. На записи видно, как выгуливающая собаку женщина сняла шапочку со скульптуры, а после начала фотографировать с ней своего питомца, пишет Думская.

"Тот момент, когда твоей собачке не хватает теплоты, и ты воруешь шапку у памятника", — написал под видео Сергей, пообещав, если женщина найдется, подарить по шапке ей и ее собаке, чтобы не пришлось забирать у Пушинки.

Тем временем директор по развитию Всемирного клуба одесситов Елена Павлова сообщает, сегодня второй раз сняли шапку со скульптуры кота Морриса, которая находится на подоконнике клуба.

"Уже несколько месяцев, с момента активного старта проекта "Одесские коты", мы наблюдаем своего рода социальный эксперимент. Главный аспект — сами скульптуры, которые не просто крали, их разламывали, у них отламывали части, — отметила она. — Благо, люди неравнодушные и здравые мгновенно реагировали и восстанавливали поврежденное и украденное ворами и вандалами. Теперь — декоративная одежка для котов… Вот эти милые кукольные шапочки и шарфики, которые вряд ли налезут на голову даже самого крошечного ребенка. И да, мы их находим, восстанавливаем, создаем новые, масса предложений помочь создать новые, вплоть до целой коллекции, дабы продемонстрировать жлобам, что адекватные люди способны им противостоять".