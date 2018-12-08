Давка в клубе близ итальянской Анконы произошла в ночь на субботу. По предварительным данным, в ходе мероприятия в городе Коринальдо кто-то распылил перцовый баллончик, спровоцировав панику. По данным полиции, в результате инцидента шесть человек погибли, более 60 госпитализированы, жизнь некоторых в опасности. Ранее очевидцы сообщали, что двери запасного выхода клуба были заблокированы, передает РИА Новости.

Он добавил, что в настоящий момент рано говорить об ответственных за трагедию. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.

Представитель управления карабинеров провинции полковник Кристиан Карроцца включил версию с распылением перцового баллончика в число возможных причин давки. "Однако мы проверяем и другие версии", - добавил он.