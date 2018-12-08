В столичном ночном клубе задержали четверых человек по подозрению в наркоторговле

Четырех человек задержали в столице по подозрению в торговле наркотиками в одном из ночных клубов. При обыске у них обнаружили кокаин, амфетамин и таблетки экстази.

Сбывали наркотики посетителям заведения, которые употребляли их сразу же на месте. 15 клиентов прошли тест на сильнодействующие вещества, по результатам которого выяснилось, что восемь были в наркотическом опьянении.

Сейчас полиция проверяет, если к преступной схеме были причастны администрация и сотрудники клуба.

Пока подозреваемых задержали на трое суток, им грозит до 15 лет тюрьмы.





