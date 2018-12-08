Запущен первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны

Китай в субботу, 8 декабря, запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны. Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской программы.

"Зонд под названием Chang'e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами", - говорится в сообщении.

Указано, что Китай имеет амбициозные планы в космосе: к 2020 году страна планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, а также отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер, передает Корреспондент.