В Швейцарии полиция будет ездить на новых Tesla

Полиция в швейцарском кантоне Базель-Штадт представила свои новые автомобили модели Tesla X 100D, которые будут использоваться в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщило издание The Local.

Указано, что сообщение по закупке семи электрических автомобилей стоимостью 124 тысячи евро каждый было опубликовано еще в марте этого года. Однако только сейчас прибыли первые три автомобиля, пишет Корреспондент.

Издание напомнило, что мощность двигателя такого авто составляет 525 лошадиных сил, а максимальная скорость автомобиля - около 230 километров в час.

Как сообщается, чтобы в авто не села батарея, в городе будет установлено шесть электрозаправок.