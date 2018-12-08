В Молдове производители орехов намерены создать Ассоциацию

Производители орехов намерены создать Ассоциацию, и разнообразить ассортимент продукции более качественными сортами. Эти вопросы они обсудили на ежегодном форуме. В нем приняли участие более сотни садоводов.

"У меня, к примеру, будет 10 тонн, а в ассоциации будет уже сто, и так мы сможем конкурировать на рынках Европы, и получить лучшую цену, куда бы не поставили товар, даже в Китай", - говорит производитель орехов Дмитрий Коновал.

В этом году садоводы собрали примерно 35 тысяч тонн орехов. 40% урожая принадлежит крупным производителям.

"За садом нужно следить, обрезать деревья, делать профилактику от паразитов и лечить, обрабатывать почву. От этого очень многое зависит", - сказал глава управления Минсельхоза Василий Шарбан.

Один из садоводов решил посадить новые сорта орехов.

"Чем больше будет хороших садов, выращенных в соответствии с требованиями, тем качественнее будет продукция, и тем легче нам будет утверждаться на международных и мировых рынках", - считает производитель орехов Тудор Слэнинэ.

В Молдове действуют 30 производителей орехов. Они покрывают 10% спроса на этот товар на европейских рынках. Молдова находится на четвертом месте рейтинга мировых стран, выращивающих орехи.





