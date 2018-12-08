На Маршалловых островах рыбак выловил крупную партию кокаина

Рыбак на одном из островов атолла Кваджалейн на Маршалловых островах выловил 48 кг кокаина общей стоимостью в 4 миллиона долларов, сообщает в субботу радиостанция RNZ.

По данным радиостанции, на прошлой неделе местный житель обнаружил, что вместо рыбы в сеть попали профессионально завернутые пакеты с белым порошком, после чего сразу позвонил в полицию, пишет РИА Новости.

В связи с тем, что на Маршалловых островах нет необходимой лаборатории, полиция обратилась к посольству США с просьбой направить сотрудников управления по борьбе с оборотом наркотиков для проведения экспертизы.

Как заявил заместитель комиссара полиции Робсон Алмен, дело передано в следственное управление для дальнейшего выяснения обстоятельств. Он подчеркнул, что пока не может подтвердить, что в пакетах был действительно кокаин.