Названа возможная причина гибели людей в итальянском клубе

Гибель людей в клубе близ итальянской Анконы могла произойти из-за обрушения парапетов на выходе из заведения после начавшейся паники, заявил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате давке на рэп-концерте погибли 6 человек. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек госпитализированы, 12-13 из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно сообщалось более чем о 100 пострадавших.

Сразу после трагедии один из выбравшихся рассказал спасателям, что один из экстренных выходов из дискотеки оказался заблокирован, а охрана разворачивала бегущих наружу посетителей. Однако, как заявил начальник квестуры Анконы, двери экстренных выходов были открыты.

Небольшая конструкция в виде моста, расположенная у входа в клуб, пересекает некое подобие рва или оврага, куда и упали выбежавшие из заведения. Исходя из этих заявлений, итальянские СМИ делают вывод, что оставшиеся в клубе, где был распылен газ, оказались в большей безопасности, чем те, кто первым добрался до запасного выхода.

На месте работают следователи. Согласно одной из версий, на концерте оказалось слишком большое число посетителей, на что клуб рассчитан не был.