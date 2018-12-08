В Хынчештском районе открыли два новых почтовых отделения

Два почтовых отделения были открыты вчера в селах Бозиень и Чоара района Хынчешть. Они были восстановлены и модернизированы Государственным предприятием "Почта Молдовы".

В мероприятии приняли участие генеральный директор ГП "Почта Молдовы" Сергей Настас и представители местных органов власти, передает Молдпрес.

"Мы очень гордимся тем, что в районе Хынчешть были открыты в последние годы несколько почтовых отделений, это стало возможным благодаря людям, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему. Поздравляю в первую очередь пенсионеров, потому что чаще всего клиентами почтовых отделений являются пожилые люди. Наше предприятие внедряет проект по развитию почтовой сети в сельской местности, и я надеюсь, что нам удастся оправдать надежды сотрудников и граждан. Вместе с тем, мы рады, что, начиная с декабря, сотрудники почтовых отделений на селе будут получать повышенные зарплаты", - отметил Сергей Настас.

В свою очередь, директор почтового центра Александр Шкепу отметил, что открытие почтовых отделений всегда праздник для жителей сел. "Мы выражаем благодарность тем, кто выполнил ремонтные работы. Поздравляю жителей села и сотрудников, которые будут здесь работать", - отметил он.

В новых почтовых отделениях были проведены внутренние и наружные ремонтные работы. Оба отделения находятся в зданиях домов культуры. На сегодняшний день в районе Хынчешть открыты 19 почтовых отделений.