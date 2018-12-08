В этом году "Рождественский караван" посетит около трех тысяч детей

С 12 по 22 декабря, а также 28 декабря автобус "Рождественский караван" будет отправляться ежедневно, кроме воскресных дней, с 9.00 часов утра с Площади Великого национального собрания в населенные пункты страны. Караван посетит около 3000 детей.

В этом году организация "Clipa Siderala" решила посетить восемь школ-интернатов, 12 сел, пенитенциарное учреждение, профессионально-техническое училище и реабилитационный центр. Детям будут вручены подарки по случаю зимних праздников. В рамках акции учащиеся лицеев столицы организуют спектакли и другие развлекательные мероприятия для детей, передает IPN.



Людей доброй воли, экономических агентов призывают приносить подарки и одежду детям до того, как автобус отправится в пункт назначения.



Рождественский караван отправляется уже в 22-й раз и организован в партнерстве с Главным управлением образования, молодежи и спорта муниципия Кишинева и Национальной патрульной инспекцией.

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