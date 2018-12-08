Девятилетний школьник добился разрешения играть в снежки после векового запрета

Дейн Бест живёт в маленьком городке Северанс на севере Колорадо, где часто идёт снег, но нельзя играть в снежки. Мальчику хотелось наслаждаться простыми зимними радостями, и он решил отстоять своё право на это милое занятие.

Школьник выступил с презентацией длиной три минуты, где рассказал перед родителями, другими учениками и представителями городской администрации о своей идее. Мальчик долго готовился, заранее собрал письма в поддержку отмены запрета и выступил так убедительно, что отказать ему не смогли, пишет life.

"Я думаю, что это устаревший закон. И я хочу бросать снежки, не попадая при этом в неприятности", - сказал Дейн Бест.

Фото: соцсети

Члены городского совета единогласно одобрили идею мальчика, а зал разразился аплодисментами, пишет people.com. И целеустремленный школьник запустил свой первый "законный" снежок — в младшего братишку.