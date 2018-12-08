Канадский врач Шоносси Бишоп-Столл осуществил мечту многих мужчин — 10 лет пьянствовал в тридцати разных городах по всему миру ради спасения миллионов мужчин. Причина проста — Столл искал идеальное средство от похмелья, способное быстро приводить человека в чувство после бурного застолья.
Уникальные исследования принесли плоды — канадец понял, что даже внутривенные вливания не помогают так хорошо, как "ударная" доза витаминов B1, B6 и B2. Однако быстрее всего "на ноги", по словам канадского экспериментатора, ставит доза 1500 мг специальной аминокислоты — ацетилцистеина. Столл отмечает, что эта аминокислота помогает организму вырабатывать мощный антиоксидант — глутатион, который ускоряет вывод алкоголя из организма и оказывает общеукрепляющее действие, пишет life.
10 лет пьянства, по словам канадского медика, дались ему с трудом — он серьёзно набрал вес, а его умственные способности ухудшились. К тому же у врача начались проблемы с сердцем и стали регулярно случаться сбои в работе нервной системы.
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