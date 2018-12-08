Водители фур смогут заполнять таможенную декларацию в режиме онлайн

Водители фур теперь не будут терять время на границах. При помощи специального приложения, запущенного Международной ассоциацией автотранспорта Молдовы, они смогут заполнить таможенную декларацию в режиме онлайн. Приложение будет работать с января следующего года.

"Сейчас на заполнение путевого листа таможенный работник тратит от пяти до десяти минут, в зависимости от кода груза и сложности документов. Если такую информацию подготовить в онлайн-режиме, на таможне будет достаточно только визуальной проверки", - говорит замглавы отдела Таможенной службы Виорел Доагэ.

Эта система действовала в нашей стране с 2009-го по 2013-ый, но по техническим причинам её приостановили. В этом году на модернизацию приложения потратили 46 с половиной тысяч евро. Две трети этой суммы предоставили в рамках Программы для структурных реформ USAID.

"USAID помогает Молдове увеличить торговый объём и все процессы, связанные с этим, упростить и ускорить. Облегчение процедуры пересечения границ для фур - одного из таких преимуществ", - сказал директор Программы структурных реформ в Молдове Дуглас Мюир.

Перевозчики рады возобновлению работы этого приложения.

"Я считаю, что это хорошее начало, но как говорилось и ранее, мы, как перевозчики, ещё не совсем к этому готовы, поэтому хотелось бы пройти какие-то курсы"

"Мне, как перевозчику, удобнее было бы заполнить электронную форму, чем заниматься бумажками, это экономит время на таможне и на транзитных пунктах."

Онлайн-приложение для заполнения таможенных деклараций переведено на 18 языков и действует во многих европейских странах.