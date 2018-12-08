В Тихом океане моряки спасли единственную женщину-участницу кругосветной регаты

Единственная женщина-участница кругосветной регаты Golden Globe Race и единственная представительница "владычицы морей" Британии Сюзи Гудол, яхта которой опрокинулась во время шторма в Тихом океане, спасена. Соответствующая запись появилась в "Инстаграме" спортсменки.

Известно, что 5 декабря на 157-й день своего путешествия у Гудол возникли серьёзные проблемы с её яхтой. Из-за сильного ветра скоростью 60 узлов (более 110 км/ч) судно перевернулось, центральная мачта оказалась сломана, и почти полностью отказало рулевое управление, пишет life.

Сильно досталось и самой яхтсменке. По экстренному каналу связи она сообщила в штаб гонки, что получила многочисленные травмы, включая сотрясение мозга и порезы на руках и ей требуется немедленная медицинская помощь.

Из-за плохих погодных условий определить её местоположение удалось лишь с третьей попытки, после чего данные были переданы чилийской береговой охране, в чьём ведении находится данный участок моря. К спасению привлекли ближайшее судно "Тянь Фу" (MV Tian Fu), которое находилось в 400 милях от Гудол.

Сейчас здоровью спортсменки ничего не угрожает. Согласно её записям в соцсетях, на борту судна её обеспечили всем необходимым, ближайшую неделю она сможет отдохнуть, пока корабль не завершит свой маршрут в Аргентине, куда везёт груз.