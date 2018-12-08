Пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу отметила, что пост был открыт ГИЧС совместно с местными властями в рамках Программы по консолидации службы спасателей и пожарных в сельских населенных пунктах Молдовы, передает Молдпрес.

По ее словам, на официальной церемонии открытия поста, руководство ГИЧС предоставило подразделению грузовик модели "Зил".

По данным ГИЧС, расстояние между селами Украинка и Звездочка и Управлением ГИЧС Кэушень составляет 40 километров. Соответственно, с открытием поста, спасатели сократят время реагирования и обеспечат безопасность граждан обоих населенных пунктов.

В рамках Программы по консолидации службы спасателей и пожарных в сельских населенных пунктах страны было открыто 45 пожарных постов.