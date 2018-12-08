В Анконе отменили рождественские мероприятия в память о погибших в клубе

Власти итальянского города Анкона, недалеко от которого в ночь на субботу в результате давки на выходе из клуба погибли шесть человек, объявили об отмене рождественских мероприятий в память о погибших.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте в клубе около итальянской Анконы погибли шесть человек. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек госпитализированы, более десяти из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно сообщалось более чем о 100 пострадавших, передает РИА Новости. "Мероприятия, запланированные на сегодня и завтра по рождественской программе, отменены в знак скорби по погибшим в Коринальдо и в знак поддержки их семьям", - сообщается в Twitter мэрии Анкона. Субботнее заседание нижней палаты итальянского парламента открылось минутой молчания в память о погибших. Представители парламентских групп назвали инцидент "ужасающим" и "неприемлемым".

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