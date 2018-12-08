В селе Негурень нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти

Этим утром в селе Негурень Теленештского района нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти.

Утром, 8 декабря, женщина нашла тело своей сестры в доме в селе Негурень. По предварительной информации, на теле жертвы были найдены следы насильственной смерти, кроме этого женщина была полностью раздетой. Вероятно, речь может идти о сексуальном насилии.

На место происшествия прибыла полиция для выяснения всех обстоятельств дела.