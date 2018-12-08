Вы проспали завтрак, а во время обеда провели деловую встречу? Или пришли домой и сразу же отправились спать, потому что на ужин (как на приготовление, так и на жевание) сил уже не осталось?
Несмотря на то, что реакция вашего организма на пропущенную еду зависит от возраста, состояния здоровья, диеты и уровня активности, при регулярном повторении это будет иметь определенные последствия, сообщает Вести.ru. Какие именно — рассказываем ниже.
Вы потеряете немного веса
Потеря веса является одним из очевидных последствий последовательного пропуска пищи. "На самом деле, пропуск еды может невероятно помочь в похудении, — говорит Prevention диетолог Брук Алперт (Brooke Alpert). — Но есть правильный и неправильный способ сделать это. Потому что если вы пропускаете приемы пищи, чтобы ограничить или наказать себя, это нездоровый подход".
Альперт поясняет, что люди, которые пропускают еду только для того, чтобы съесть меньше за день, как правило, переедают при следующем прием пищи — и это важно учитывать. С другой стороны, отказ от завтрака или первого ужина, как показало исследование 2017 года, может быть полезен для пациентов с ожирением.
Вы начнете переедать
Исследование, проведенное в 2018 году в International Journal of Obesity, показало, что отказ от пищи в течение дня повышает общий уровень голода, что, в свою очередь, может вызвать переедание и тягу к алкоголю. Причем, что самое ужасное, вы будете переедать и после того, как перестанете ограничивать себя. Просто потому, что организму, привыкшему к гастрономическому стрессу, понадобится время, чтобы вернуться в норму.
Вы будете больше уставать
"Это связано с падением уровня глюкозы в крови, — говорит Фрэнсис Ларгеман-Рот (Frances Largeman-Roth), эксперт по питанию и автор книги Eating in Color. — Когда мы не покармливаем мозг, это может сигнализировать организму о том, что пришло время расслабиться. В том числе, в когнитивном смысле". Вот почему, если вы собираетесь пропустить прием пищи, важно убедиться, что через несколько часов вас не ждет составление отчета или совещание, на котором вам потребуется максимально активный мозг.
Ваш живот станет более плоским
Фрэнсис Ларгеман-Рот объясняет, что еще один положительный эффект от пропущенных блюд может состоять в том, что ваш живот будет менее раздутым, если вы склонны к повышенному газообразованию. "Просто потому, что это дает пищеварительной системе больше времени для обработки пищи, которая уже находится в вашем теле", — комментирует эксперт.
В дополнение к этому, исследования показывают, что отказ от одного из приемов пищи может быть полезен с точки зрения уменьшения количества жира в области живота и нормализации воспалительных маркеров в организме.
Вы можете продлить свою жизнь
Согласно исследованию, в 2018 году опубликованному в журнале Cell Metabolism, самцы мышей, которые следовали сбалансированной диете с пропуском одного из приемов пищи, оказались более здоровыми и жили дольше, чем мыши, которые питались по обычной схеме. Исследование также показало, что мыши, которые ели меньше, столкнулись с меньшим количеством возрастных заболеваний, таких как болезни печени или нарушение обмена веществ. Последнее, впрочем, говорит о преимуществах не столько пропусков в питании, сколько уменьшения размеров порций. Помните об этом.
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