В Новой Зеландии местные жители не позволили дельфинам выброситься на берег

Обеспокоенные местные жители, прогуливавшиеся по пляжу, заметили животных и решили им помочь. Они зашли в воду и попытались отпугнуть дельфинов: начали топать ногами, брызгать на животных водой, сообщает Daily Mail.

"Сначала дельфинов было несколько, но потом к ним присоединилось еще около 30 особей. Они начали плавать параллельно пляжу примерно в 300 м от берега", — рассказала одна из местных жительниц.

Отдел защиты животных сообщил, что днем ранее несколько дельфинов тоже были найдены на мелководье, но были также успешно возвращены в море гулявшими по пляжу людьми, пишет Моя Планета.

Ученые до сих пор не могут дать ответ на вопрос, почему дельфины выбрасываются на берег. Специалисты предполагают, что они могут подплывать к суше слишком близко во время охоты или, наоборот, спасаясь от хищников. Также на способность дельфинов ориентироваться может влиять загрязнение воды.