Полиция задержала двух живодеров из Флорешт, которые опубликовали в соцсетях фото со зверским убийством собаки

Полиция задержала двух парней из Флорешт за жестокое обращение с животными. Молодые люди обезглавили собаку, сняли с неё шкуру, а затем сделали фото и выставили снимки в социальных сетях.

Органы правопорядка в течение нескольких часов после случившегося задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний житель села Кухурештий де Сус, Флорештского района. "– Мы нашли доказывающие совершение преступления, вблизи дома одного из подозреваемых. Молодого человека сопроводили в Инспекторат полиции, – написал в соцсети заместитель главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Если подозреваемых признают виновными, им грозит штраф от 25 000 до 37 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 100 до 180 часов или лишение свободы на срок до 1 года. Фото: facebook

Комментарии

Другие новости