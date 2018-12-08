Ученые расшифровали древнюю клятву ниндзя

Древние японские наемники, известные как ниндзя, подписывали специальный документ, где клялись не разглашать тайны своего обучения, иначе на них и их потомков падет гнев богов, сообщает LiveScience.

Специалистам удалось перевести древний текст: в начале ниндзя благодарил своего учителя за обучение ниндзюцу, причем под этим термином понималось не конкретное боевое искусство, а тактика шпионажа и военная стратегия.

Далее ниндзя клялись не использовать свое искусство для воровства (если только им не прикажут это сделать) и никогда не делиться своим тайнами ни с кем. Кроме того, если ниндзя обучался навыкам и овладевал оружием, неизвестным другим членам клана, то он был обязан сообщить об этом руководству, пишет Моя Планета.

Сейчас древние японские воины больше ассоциируются с боевыми искусствами и служат в качестве туристической достопримечательности.