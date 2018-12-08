Приревновала: в Оргееве женщина "кастрировала" мужа кухонным ножом

Шокирующий случай в Оргеевском районе. В порыве ревности 36-летняя женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в области гениталий.

По предварительной информации, мужчина и его супруга употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, причиной которой была ревность. Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу удар в области гениталий.

На следующий день после случившегося мужчине стало хуже, он потерял много крови. Пострадавшему вызвали скорую, врачи доставили его в больницу.

Полиция расследует дело.