Главного инженера "RED Union Fenosa" приговорили к 4 годам тюрьмы

Главного инженера "RED Union Fenosa" приговорили к четырем годам лишения свободы за нарушение правил эксплуатации энергетических объектов, которое привело к гибели человека.

Осенью 2008 года в Чадыр-Лунге в результате проливных дождей, линии электропередач упали на землю. Сотрудники «Red Union Fenosa» не успели вовремя ликвидировать поломку. 18-летний парень, который постоянно пас коров недалеко от электростолба, не заметил валяющиеся на земле провода. По трагической случайности, пастух дотронулся кнутом до высоковольтный линий. От удара током парень скончался на месте.

Спустя 10 лет судебных разбирательств, Апелляционная палата Кишинева приговорила главного инженера "RED Union Fenosa" к четырем годам тюрьмы. Кроме этого виновный должен выплатить семье жертвы компенсацию за моральный и материальный ущерб в размере 52 тысяч леев. Решение суда является окончательным и подлежит исполнению.