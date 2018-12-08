Главного инженера "RED Union Fenosa" приговорили к четырем годам лишения свободы за нарушение правил эксплуатации энергетических объектов, которое привело к гибели человека.
Осенью 2008 года в Чадыр-Лунге в результате проливных дождей, линии электропередач упали на землю. Сотрудники «Red Union Fenosa» не успели вовремя ликвидировать поломку. 18-летний парень, который постоянно пас коров недалеко от электростолба, не заметил валяющиеся на земле провода. По трагической случайности, пастух дотронулся кнутом до высоковольтный линий. От удара током парень скончался на месте.
Спустя 10 лет судебных разбирательств, Апелляционная палата Кишинева приговорила главного инженера "RED Union Fenosa" к четырем годам тюрьмы. Кроме этого виновный должен выплатить семье жертвы компенсацию за моральный и материальный ущерб в размере 52 тысяч леев. Решение суда является окончательным и подлежит исполнению.
Комментарии
- Сверхнаглость: мужчина угнал полицейскую машину у здания инспектората
- Приревновала: в Оргееве женщина "кастрировала" мужа кухонным ножом
- Полиция задержала двух живодеров из Флорешт, которые опубликовали в соцсетях фото со зверским убийством собаки
- В селе Негурень нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти
- В столичном ночном клубе задержали четверых человек по подозрению в наркоторговле
- Вышла в магазин и не вернулась: в Кишиневе без вести пропала девушка
- В поъезде многоэтажки на Телецентре нашли повешенным 45-летнего мужчину
- Шестилетняя девочка умерла от пневмонии в Кантемирском районе
- Убийца 22-летнего парня из Новоаненского района получил пожизненный срок
- Прикрыли подпольную деятельность, задержаны 14 человек
- В Париже появились первые баррикады
- Япония упрощает въезд для рабочих мигрантов
- Сверхнаглость: мужчина угнал полицейскую машину у здания инспектората
- Павел Филип: все школы, закрытые в ходе оптимизации, откроют вновь
- Британия выделит свыше $630 тыс. на смену имиджа Солсбери после отравления Скрипалей
- Убийца 22-летнего парня из Новоаненского района получил пожизненный срок
- National Geographic назвал лучшее фото года
- В связи с открытием Рождественской ярмарки движение транспорта будет приостановлено на столичной улице 31 августа
- Французские ретейлеры потеряли около €1 млрд с начала протестов
- Вдова Гайдая прокомментировала "домогательства" режиссера к звезде "Кавказской пленницы"
- Михай Гимпу подал в отставку
- Стали известны последние слова Джорджа Буша – старшего
- В случае аварии водители смогут вызвать спасателей одним нажатием кнопки
- Пассажирский автобус "Санкт-Петербург – Молдова" столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
- Молдавские грецкие орехи завоевывают европейский рынок
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не спешите довериться малознакомым людям. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Активный, творческий день. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md