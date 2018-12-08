Глава компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск в интервью телеканалу CBS уточнил, как правильно стоит произносить ее название.
В сюжете, который был показан на CBS, Маск несколько раз назвал свою компанию "Тезла". Он пояснил, что обычно не придает значение словам, но сам старается произносить название марки через "з".
Глава Tesla также рассказал, что он вместе с основателями компании выкупил ее название у жителя Сакраменто за $75 тыс. По его словам, по данному вопросу в компании была установка "торговаться до успешного конца", пишет Известия.
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