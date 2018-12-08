Врезавшийся в толпу в Шарлотсвилле признан виновным в убийстве

Суд присяжных признал виновным в убийстве 21-летнего Алекса Филдса-младшего, который в августе 2017 года врезался в толпу в американском городе Шарлотсвилль (штат Вирджиния), в результате чего погибла девушка.

По данным The Washington Post, для вынесения приговора потребовалось семь часов. Теперь Филдсу грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Всего ему вменялось 30 преступных эпизодов на почве ненависти.

Инцидент произошел 12 августа 2017 года во время столкновения праворадикалов и их противников на фоне решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли, пишет Известия.

Придерживающийся неонацистских взглядов Филдс-младший на скорости въехал в толпу выступавших против демонстраций ультраправых. В результате наезда одна девушка погибла, еще 19 человек получили ранения и травмы.