Консьерж в Египте попытался продать ребенка жильцов

Мужчина, работавший консьержем в жилом доме в египетской провинции Думьят, пытался с помощью соцсетей продать ребенка жильцов за $3,5 тыс.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы страны, семейная пара попросила консьержа пару часов присмотреть за своим сыном. Мужчина похитил ребенка, сообщив родителям, что на некоторое время отвлекся и мальчик пропал.

В то время как полиция обыскивала близлежащие кварталы, злоумышленник опубликовал в соцсетях объявление о продаже ребенка и даже успел найти покупателей из той же провинции, передает Известия.

Правоохранители обнаружили подозрительное объявление в Сети и вернули мальчика в семью.