Елку для рожденственской ярмарки привезли в Кишинев

В Кишинев доставили главную елку рождественской ярмарки. Дерево привезли из Румынии. Второй год подряд власти соседней страны дарят Кишиневу ель, которую установят на улице 31 августа.

Государственный секретарь Министерства культуры и национальной идентичности Румынии Георге Попу лично передал подарок своему молдавскому коллеге Игорю Сарову.

Рождественскую ель украсят 46 тысяч огней. Уже сегодня главный атрибут новогодних праздников доставили в Кишинев. А официальное открытие состоится 15 декабря.

На ярмарку при поддержке правительства пригласят более 5000 детей из малоимущих семей, в том числе из приднестровского региона. В рамках мероприятия посетителей ждут множество сюрпризов. Планируется соорудить венецианскую карусель, а также самый большой ледовый каток в стране. Обустроят и целый ряд сказочных площадок, в том числе домик Деда Мороза. Впервые обустроят и композицию на библейские темы.

В этом году у ярмарки появится гимн. Эта идея принадлежит министру образования, культуры и исследований Монике Бабук. Песню исполняет группа Brio Sonores, - она уже записана на компакт-диск, вместе с 20 другими колядками. Организаторы подготовили около 2.000 экземпляров, которые будут раздавать бесплатно.