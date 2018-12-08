Эд Ширан тайно снимается в "Звездных войнах"

В IX эпизоде саги "Звездные войны" может появиться известный музыкант Эд Ширан.

Как сообщает Irish Sun, Ширан снимается в роли штурмовика тайно, его неоднократно замечали при подготовке сцен к эпизоду.

Ранее в роли штурмовиков снимались многие известные люди, среди них – английские принцы Уильям и Гарри, пишет Вести.ru.

Джордж Лукас придумал свою сагу в начале семидесятых. В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы, в 2017 году — восьмой. Девятый эпизод ожидается в декабре 2019 года, то есть через год.