Google прекратила поддержку "Play маркета" на старой ОС Android

Google отказалась от поддержки Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Пользователи смартфонов на этой операционной системе перестанут получать обновления Google Play и конкретно магазина приложений "Play маркет". Об этом сообщил производитель в официальном блоге.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich не пользуется популярностью в 2018 году. На ней работает всего 1% от всех активированных Android-смартфонов. Эта операционная система была выпущена в 2011 году, пишет life.

Недавно магазин Android-приложений Google Play подвергся серьёзному редизайну. Больше всего внимания разработчики уделили навигации. Главное изменение — новое боковое меню.