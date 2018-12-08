Павел Филип: все школы, закрытые в ходе оптимизации, откроют вновь

Все учебные заведения, закрытые в ходе так называемой оптимизации в области образования, откроют вновь. Об этом сообщил премьер Павел Филип в ходе визита в село Донич Оргеевского района. Он посетил дом-музей имени баснописца Александра Донича. Им руководит бывшая директор местной гимназии, которую закрыли в 2013 году. В ней учились 95 детей.

"Очень жаль, что закрыли гимназию. На родине Донича можно было оставить хотя бы начальные классы. Но теперь ни одно учебное заведение не будет закрыто. Более того, в нынешнем году нам удалось открыть две другие школы", - говорит премьер-министр Павел Филип.

Премьер рассказал, что правительство намерено разработать новую стратегию администрирования в системе образования.

"Если кто-то хочет разрушить страну, он должен начать с ее системы образования. А что прикажите делать без нее? Ведь у нас ничего, кроме людей нет. Формула расчеты, когда учитывалось только число детей в заведении, была ошибочной. Для меня лично, приоритетным является образование", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер подарил администрации музея набор книг и оригинальных документов, подписанных баснописцем. Часть рукописей предоставил Национальный архив Румынии, еще часть - Государственная архивная служба Молдова.

"От всей души благодарю вас за эти крайне важные экспонаты. Мы изучим все эти письма и документы", - сообщила директор дома-музея А.Донича Екатерина Чебан.

"Этот дом-музей представляет собой удачный симбиоз культурной и образовательной деятельности. Нам нужно активнее вовлекаться в работу таких учреждений. Необходимо внести эту усадьбу в схему туристических маршрутов", - поделился госсекретарь Минобразования Андрей Кистол.