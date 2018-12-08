Сверхнаглость: мужчина угнал полицейскую машину у здания инспектората

Правоохранители задержали мужчину, угнавшего несколько дней назад автомобиль у инспектората полиции.

Поймали его этой ночью. Он проигнорировал требование патрульных остановиться, и им пришлось гнаться за ним более получаса. В итоге злоумышленник не справился с управлением, съехал с дороги и несколько раз перевернулся. С ним в машине находился пассажир.

Водителя доставили в больницу с многочисленными травмами. Он все обвинения в свой адрес отвергает.

- Не угонял я машину. - Чей это автомобиль? - Не знаю. - За рулем чьей машины вы были? - Я? - Да, машина, на которой вы попали в ДТП. - Я не знаю, чья это машина. Одной женщины. - Кто она вам? - Не знаю.

Затем угонщик заявил, что потерял память.

"Ничего не помню. Я вышел из участка, и сел за руль автомобиля, а какого именно, не помню. И куда поехал, тоже не помню".

За угон машины ему грозит до 67 тысяч леев штрафа или до четырех лет тюрьмы. А если будет доказано, что он сел за руль пьяным, его лишат прав сроком на пять лет.





