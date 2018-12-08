На таможенном посту "Ocnița – feroviar" установили современный сканнер

На таможенном посту „Ocnița – feroviar” с сегодняшнего дня, 8 декабря, установлен современнейший сканнер из существующих сегодня на рынке. Речь идет о системе Nuctech TMRF 6010, предназначенной для проверки товаров, перевозимых железнодорожным транспортом. Оборудование позволяет выявлять все виды не декларированных товаров, находящихся в железнодорожном составе в движении.

Сканнер подарен Правительством Китайской Народной Республики в рамках проекта по оказанию технической помощи стоимостью 5,7 миллиона долларов. В рамках того же проекта таможенный пост „Aeroportul Internațional Chișinău” обеспечен в мае месяце сканнером образца Nuctech TMXT 2080AD для проверки багажа в трюмах, передает IPN.



Директор таможенной службы Виталие Врабие отметил, что расширение торговых потоков приводит, безусловно, к росту возможных рисков нарушений. Поэтому очень важно, чтобы таможня разнообразила свои контрольные инструменты и предупредила возможный ущерб или угрозы для региональной безопасности.



Принявший участие в мероприятии посол Китая в Молдове Чжан Инхун отметил, что поставка оборудования таможенного контроля представляет собой результат сотрудничества обеих сторон, Молдовы и Китая, в рамках проекта большой важности. Реализация проекта позволит ускорить трансграничный транзит, усилит борьбу с контрабандой и полный сбор доходов в бюджет.



Проект разработан на основании межправительственного Соглашения между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой, Первый стационарный сканнер был подарен Правительством Китайской Народной Республики в 2015 году и был установлен на таможенном посту в Леушенах.